Уго Льоріс не потрапив до складу команди, яка їде у турне Азією, інформує офіційний сайт "шпор".

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Капітан отримав дозвіл спокійно підшукувати собі нове місце роботи. Раніше француз публічно заявив про намір покинути Тоттенхем після 11 років виступів. Контракт голкіпера розрахований ще на сезон, однак клуб готовий піти на певні поступки. Лондонці вже підготували заміну, підписавши Гульєльмо Вікаріо з Емполі.

Додамо, що Льоріс відіграв за "шпор" 447 матчів, але трофеїв не здобув. Зате 36-річний воротар вигравав ЧС-2018 у складі збірної Франції.

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