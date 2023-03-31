Netflix запустил сериал о девушке звезды под названием "Soy Georgina". В одном из эпизодов была показана сцена, где испанская модель разговаривает со своими друзьями. Джорджина откровенно рассказала о сексе c Роналду.

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"Однажды я не хотела плавать на пляже [из-за новой татуировки]. Когда мы пришли домой, Криш предложил мне пойти в SPA. Мне нужно было держать руки все время вверх, чтобы они не намочились. Так надоело это делать", – цитирует девушку Marca.

Друг Джорджины пошутил, что любовью можно было бы заниматься в постели, а не в SPA. После этого Родригес и призналась, что пара занималась сексом в SPA-салоне: "Нет, мы сделали это там".

Криштиану Роналду и девушка познакомились в 2016 году в Мадриде. В настоящее время пара воспитывает пятерых детей, двох из которых родила игроку Джорджина.

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