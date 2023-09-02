Гра 21-річного динамівця на молодіжному чемпіонаті Європи привернула увагу Тоттенхема. Це був не просто інтерес. "Шпори" були готові купити Вівчаренка.

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За інформацією Динамо Киев Inside, лондонський клуб робив запит, аби дізнатися ціну потенційного трансферу. Ігор Суркіс попросив близько 15 мільйонів фунтів. Для Тоттенхема це були неприйнятні вимоги.

Варто зауважити, що у минулому сезоні Вівчаренко був стабільним гравцем основного складу киян, але на старті нинішньої кампанії Мірча Луческу зробив вибір на користь Владислава Дубінчака.

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