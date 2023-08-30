Уже 12 сентября молодежная сборная Украины начинает борьбу за выход на Евро-2025 поединком против команды Северной Ирландии. В рамках подготовки к старту квалификации подопечные Мельгосы за 4 дня до этого, 8 сентября, проведут спарринг с молодежной сборной Германии.

Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины на матчи с Германией и Северной Ирландией

Ранее испанский специалист озвучил имена 23-х исполнителей, вызванных на сентябрьский сбор. Однако, по сообщению официального сайта УАФ, в списке произошли изменения: вместо Константина Вивчаренко из Динамо и Олега Очеретько из Шахтера в ряды команды вызваны Андрей Булеза из Миная и Кирилл Сигеев из Александрии.

К слову, для 19-летнего Булезы этот вызов стал дебютным, в свою очередь за плечами Сигеева уже есть 3 матча в составе молодежки.

Напомним, Мельгоса и Ко будут выступать в группе F, где соперниками "сине-желтых" за выход на чемпионат Европы будут Северная Ирландия, Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

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