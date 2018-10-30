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Тоттенхэм продлил контракт с Деле Алли

13:55 75 Читати українською
Тоттенхэм продлил контракт с Деле Алли
Деле Алли / Фото ФК Тоттенхэм

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли продолжил сотрудничество с лондонским клубом.

Контракт 22-летнего Алли с Тоттенхэмом продлен до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Предварительное соглашение хавбека с лондонцами действовало до 2022 года.

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Алли играет за "шпор" с 2015 года. В составе Тоттенхэма игрок принял участие в 153 матчах и забил 48 мячей.

В текущем сезоне чемпионата Англии Деле Алли провел 6 матчей, в которых отметился одним голом.

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Англия Видеоновости Деле Алли Деле Алли Тоттенхэм Тоттенхэм
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