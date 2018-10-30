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Тоттенхем продовжив контракт з Деле Аллі

13:55 179 Читать на русском
Тоттенхем продовжив контракт з Деле Аллі
Деле Аллі / Фото ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі продовжив співпрацю з лондонським клубом.

Контракт 22-річного Аллі з Тоттенхемом продовжено до 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередня угода хавбека з лондонцями діяла до 2022 року.

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Аллі грає за "шпор" з 2015 року. У складі Тоттенхема гравець взяв участь в 153 матчах і забив 48 м'ячів.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Деле Аллі провів 6 матчів, в яких відзначився одним голом.

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Відеоновини Деле Аллі Деле Аллі Тоттенхем Тоттенхем Англія
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