Тоттенхем продовжив контракт з Деле Аллі

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі продовжив співпрацю з лондонським клубом.

Контракт 22-річного Аллі з Тоттенхемом продовжено до 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередня угода хавбека з лондонцями діяла до 2022 року.

Тоттенхем знайшов потенційну заміну Льорісу в Аяксі

Аллі грає за "шпор" з 2015 року. У складі Тоттенхема гравець взяв участь в 153 матчах і забив 48 м'ячів.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Деле Аллі провів 6 матчів, в яких відзначився одним голом.