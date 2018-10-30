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Тоттенхэм нашел потенциальную замену Льорису в Аяксе

11:38 143 Читати українською
Тоттенхэм нашел потенциальную замену Льорису в Аяксе
Андре Онана / Фото scoopnest

Голкипер Аякса Андре Онана может перебраться на Туманный Альбион.

Руководство Тоттенхэма нацелилось на камерунского вратаря Андре Онана, сообщает издание Voetbal International.

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22-летний Онана удачно проявляет себя в этом сезоне, чем и заинтересовал ведущие клубы Европы.

Камерунец перешел в Аякс с юношеской академии Барселоны три года назад. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Онана провел 10 матчей, 8 из которых были "сухими" для вратаря.

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Испания Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Уго Льорис Уго Льорис Аякс Аякс Андре Онана Андре Онана Трансферы Чемпионата Англии
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