Тоттенхэм предложит Ламеле новый контракт

Лондонский Тоттенхэм готов продлить контракт аргентинского хавбека Эрика Ламелы.

Тоттенхэм хочет продлить соглашение с Эриком Ламелой, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Текущий контракт футболиста со "шпорами" рассчитан до следующего лета, руководство клуба готово продолжить сотрудничество до конца сезона 2021/2022.

Также сообщается, что в подписании нового договора с 26-летним аргентинцем лично заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне Ламела принял участие в 25 матчах АПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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