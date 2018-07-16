toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Тоттенхэм предложит Ламеле новый контракт

22:45 12 Читати українською
Тоттенхэм предложит Ламеле новый контракт
Эрик Ламела / Фото: Sky Sports

Лондонский Тоттенхэм готов продлить контракт аргентинского хавбека Эрика Ламелы.

Тоттенхэм хочет продлить соглашение с Эриком Ламелой, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Текущий контракт футболиста со "шпорами" рассчитан до следующего лета, руководство клуба готово продолжить сотрудничество до конца сезона 2021/2022.

Также сообщается, что в подписании нового договора с 26-летним аргентинцем лично заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне Ламела принял участие в 25 матчах АПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"

Теги
Эрик Ламела Эрик Ламела Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе
    Італія — 14:39470 Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе
19
час
:
50
мин
Скопье
18:55
Рейнджерс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук