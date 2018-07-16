Тоттенхем запропонує Ламелі новий контракт

Лондонський Тоттенхем готовий продовжити контракт аргентинського хавбека Еріка Ламели.

Тоттенхем хоче продовжити угоду з Еріком Ламелою, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Поточний контракт футболіста зі "шпорами" розрахований до наступного літа, керівництво клубу готове продовжити співпрацю до кінця сезону 2021/2022.

Також повідомляється, що у підписанні нового договору з 26-річним аргентинцем особисто зацікавлений наставник команди Маурісіо Почеттіно.

У минулому сезоні Ламела взяв участь в 25 матчах АПЛ, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

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