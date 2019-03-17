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Тоттенхэм предложит Фулхэму 58 млн евро за 18-летнего Сессеньона

16:29 41 Читати українською
Тоттенхэм предложит Фулхэму 58 млн евро за 18-летнего Сессеньона
Раян Сессеньон / Фото Sky Sports

Хавбек Фулхэма Раян Сессеньон может изменить один лондонский клуб на другой.

Тоттенхэм серьезно настроен приобрести Райана Сессеньона, сообщает Sky Sports.

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"Шпоры" готовы предложить Фулхэма около 58 млн евро за 18-летнего английского таланта.

Конкуренцию лондонскому клубу в охоте за Раяном составит Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что юный хавбек выступает за молодежную команду сборной Англии. В текущем сезоне АПЛ Сессеньон провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Фулхэм Фулхэм Англия Раян Сессеньон Раян Сессеньон
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