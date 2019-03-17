Тоттенхем запропонує Фулхему 58 млн євро за 18-річного Сессеньона

Хавбек Фулхема Раян Сессеньон може змінити один лондонський клуб на інший.

Тоттенхем серйозно налаштований придбати Раяна Сессеньона, повідомляє Sky Sports.

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"Шпори" готові запропонувати Фулхему близько 58 млн євро за 18-річного англійського таланта.

Конкуренцію лондонському клубу в полюванні за Раяном складе Манчестер Юнайтед.

Варто відзначити, що юний хавбек виступає за молодіжну команду збірної Англії. В поточному сезоні АПЛ Сессеньон провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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