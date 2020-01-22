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Тоттенхэм попытается заменить травмированного Кейна экс-форвардом Реала

14:19 108 Читати українською
Тоттенхэм попытается заменить травмированного Кейна экс-форвардом Реала
Виллиан Хосе / AS

Лондонский клуб намерен подписать нападающего Реал Сосьедада Виллиана Хосе.

"Шпоры" продолжают активный поиск нового форварда, который заменит лидера команды Харри Кейна. Сейчас выбор лондонцев остановился на Виллиане Хосе из Реал Сосьедада, информирует Mundo Deportivo. Именно 29-летний футболист – приоритетная трансферная цель Тоттенхэма во время зимнего трансферного окна.

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В текущем сезоне бразилец забил 8 голов в 20 матчах Ла Лиги. Transfermarkt оценивает экс-форварда мадридского Реала в 30 млн евро. Его контракт с басками рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что из-за травмы Кейн рискует пропустить остаток сезона и начать тренировки уже после Евро-2020.

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