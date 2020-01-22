Тоттенхем спробує замінити травмованого Кейна екс-форвардом Реала

Лондонський клуб має намір підписати нападника Реал Сосьєдада Вілліана Хосе.

"Шпори" продовжують активний пошук нового форварда, який замінить лідера команди Харрі Кейна. Наразі вибір лондонців зупинився на Вілліані Хосе з Реал Сосьєдада, інформує Mundo Deportivo. Саме 29-річний футболіст – пріоритетна трансферна ціль Тоттенхема під час зимового трансферного вікна.

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В поточному сезоні бразилець забив 8 голів у 20 матчах Ла Ліги. Transfermarkt оцінює екс-форварда мадридського Реала у 30 млн євро. Його контракт з басками розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що через травму Кейн ризикує пропустити решту сезону і розпочати тренування вже після Євро-2020.

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