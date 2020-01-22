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Тоттенхем спробує замінити травмованого Кейна екс-форвардом Реала

14:10 589 Читать на русском
Тоттенхем спробує замінити травмованого Кейна екс-форвардом Реала
Вілліан Хосе / AS

Лондонський клуб має намір підписати нападника Реал Сосьєдада Вілліана Хосе.

"Шпори" продовжують активний пошук нового форварда, який замінить лідера команди Харрі Кейна. Наразі вибір лондонців зупинився на Вілліані Хосе з Реал Сосьєдада, інформує Mundo Deportivo. Саме 29-річний футболіст – пріоритетна трансферна ціль Тоттенхема під час зимового трансферного вікна.

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В поточному сезоні бразилець забив 8 голів у 20 матчах Ла Ліги. Transfermarkt оцінює екс-форварда мадридського Реала у 30 млн євро. Його контракт з басками розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що через травму Кейн ризикує пропустити решту сезону і розпочати тренування вже після Євро-2020.

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