Тоттенхэм подтвердил аренду Фойта в Вильярреал
Центрбек Тоттенхэма Хуан Фойт проведет минимум сезон в Испании.
Игрок сборной Аргентины на год арендованный Вильярреалом, информирует официальный сайт "шпор". Перед этим Фойт подписал новый контракт до лета 2023-го.
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Три года назад Тоттенхэм отдал Эстудиантесу за защитника 13 млн евро. Впрочем, Фойт не смог закрепиться в стартовом составе лондонцев – всего 32 матча, один забитый мяч. В сезоне 2020/21 аргентинец ни разу не попадал даже в заявку "шпор".
Добавим, что ранее Хуаном Фойтом интересовались Милан и другой представитель Примеры – Барселона.
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