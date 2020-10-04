Игрок сборной Аргентины на год арендованный Вильярреалом, информирует официальный сайт "шпор". Перед этим Фойт подписал новый контракт до лета 2023-го.

Тоттенхэм арендовал лучшего снайпера чемпионата Португалии

Три года назад Тоттенхэм отдал Эстудиантесу за защитника 13 млн евро. Впрочем, Фойт не смог закрепиться в стартовом составе лондонцев – всего 32 матча, один забитый мяч. В сезоне 2020/21 аргентинец ни разу не попадал даже в заявку "шпор".

Добавим, что ранее Хуаном Фойтом интересовались Милан и другой представитель Примеры – Барселона.

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