Новичком "шпор" стал звезда Бенфики Карлос Винисиус, информирует официальный сайт лондонцев. Тоттенхэм отдал 3 млн евро за годовую аренду, а следующим летом будет иметь право полноценного выкупа за 45 млн.

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Винисиус присоединился к Бенфике только год назад и сразу возглавил атаку "орлов". Бразилец отметился 18 голами и 8 ассистами в 32 матчах чемпионата Португалии. Этого оказалось достаточно для звания лучшего бомбардира турнира, правда, Пицци (Бенфика) и Тареми (Риу Аве) забили столько же. В Тоттенхэме Карлос будет носить футболку с номером 45.

Добавим, что в текущее межсезонье лондонцы также подписали Харта, Хейбьерга, Догерти, Регилона и Бейла.

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