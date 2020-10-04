Гравець збірної Аргентини на рік орендований Вільяреалом, інформує офіційний сайт "шпор". Перед цим Фойт підписав новий контракт до літа 2023-го.

Тоттенхем орендував найкращого снайпера чемпіонату Португалії

Три роки тому Тоттенхем віддав Естудіантесу за оборонця 13 млн євро. Втім, Фойт не зміг закріпитися у стартовому складі лондонців – всього 32 матчі, один забитий м'яч. У сезоні 2020/21 аргентинець жодного разу не потрапляв навіть до заявки "шпор".

Додамо, що раніше Хуаном Фойтом цікавилися Мілан та інший представник Прімери – Барселона.

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