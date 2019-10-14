Тоттенхэм подписал Ворма

Голкипер Мишел Ворм официально вернулся в лондонский Тоттенхэм. Голландец призван повысить конкуренцию на вратарской позиции.

Опытный кипер вернулся в состав "шпор", сообщает официальный сайт клуба.

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Ворм после непродолжительной паузы в карьере подписал контракт с Тоттенхэмом. Нидерландец задержится в Лондоне минимум до конца сезона. Руководство лондонцев надеется, что 35-летний Ворм навяжет конкуренцию за место в основе Пауло Гаццаниге. Последний стал первым номером после тяжелой травмы Уго Льориса. Чемпион мира точно не сыграет до конца года.

Мишел Ворм уже защищал ворота Тоттенхэма в 2014-2019 гг. В его активе 47 поединков за лондонцев во всех турнирах.