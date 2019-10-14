toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Тоттенхэм подписал Ворма

21:58 9 Читати українською
Тоттенхэм подписал Ворма
Мишел Ворм / ФК Тоттенхэм

Голкипер Мишел Ворм официально вернулся в лондонский Тоттенхэм. Голландец призван повысить конкуренцию на вратарской позиции.

Опытный кипер вернулся в состав "шпор", сообщает официальный сайт клуба.

Льорис избежал операции – вратарь получит консервативное лечение тяжелой травмы

Ворм после непродолжительной паузы в карьере подписал контракт с Тоттенхэмом. Нидерландец задержится в Лондоне минимум до конца сезона. Руководство лондонцев надеется, что 35-летний Ворм навяжет конкуренцию за место в основе Пауло Гаццаниге. Последний стал первым номером после тяжелой травмы Уго Льориса. Чемпион мира точно не сыграет до конца года.

Мишел Ворм уже защищал ворота Тоттенхэма в 2014-2019 гг. В его активе 47 поединков за лондонцев во всех турнирах.

blog_ava
Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик Роналду
13:23
1017
Теги
Уго Льорис Уго Льорис Мишел Ворм Мишел Ворм Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
29
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук