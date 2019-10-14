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Тоттенхем підписав Ворма

14 жовтня 21:58 327 Читать на русском
Тоттенхем підписав Ворма
Міхел Ворм / ФК Тоттенхем

Голкіпер Міхел Ворм офіційно повернувся до лондонського Тоттенхема. Нідерландець покликаний підвищити конкуренцію на воротарській позиції.

Досвідчений кіпер повернувся до складу "шпор", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ворм після нетривалої паузи в кар'єрі підписав контракт із Тоттенхемом. Нідерландець затримається у Лондоні мінімум до кінця сезону. Керівництво лондонців сподівається, що 35-річний Ворм нав'яже конкуренцію за місце в основі Пауло Гаццанізі. Останній став першим номером після важкої травми Уго Льоріса. Чемпіон світу точно не зіграє до кінця року.

Міхел Ворм уже захищав ворота Тоттенхема в 2014-2019 рр. У його активі 47 поєдинків за лондонців у всіх турнірах.

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Англія Уго Льоріс Уго Льоріс Міхел Ворм Міхел Ворм Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
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