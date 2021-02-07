Чемпионат Англии 2020/21, 23-й тур

Тоттенхэм – Вест Бромвич Альбион – 2:0

Голы: Кейн, 54, Сон, 58

Вулверхэмптон – Лестер – начало в 16:00

Шеффилд – Челси – начало в 18:15

Программу дня открывал поединок в Лондоне между Тоттенхэмом и Вест Бромвичем. "Шпорам" необходимо было прерывать трёхматчевую проигрышную серию в АПЛ и подниматься с девятого места в таблице – и для выполнения этой задачи из лазарета вернулся Кейн.

Челси победил Тоттенхэм: "шпоры" бьют антирекорды, крах футбола Моуринью и успешный старт Тухеля

В первом тайме Харри имел три шикарные возможности открыть счёт: на 15-й минуте с линии штрафной форвард попал в крестовину, на 18-й с левого края он покатил мимо дальней штанги, а на 37-й его выстрел с правого края парировал Джонстон. Кроме Кейна, отличиться могли Ламела и Орье – дальний удар Эрика прошёл над перекладиной, а замыкание Сержа с острого угла после скидки Кейна парировал Джонстон. ВБА мог наказать за расточительность перед перерывом ударом головой Диане метров с шести, однако Тоттенхэм спас Льорис.

После перерыва содержание игры не изменилось. Уже через несколько секунд после возобновления матча Сон выходил один на один с Джонстоном (голкипер спас), а на 54-й счёт был открыт – это Кейн получил разрезной пас от Хёйберга и с левого края штрафной закрутил мяч в дальний угол. 0:1! Ещё через четыре минуты Харри начал контратаку с выходом Моуры и Сона 2-в-1 – в её завершении кореец пробил с правого края в противоход Джонстону. 0:2!

После этого "шпоры" остановились, за что ВБА едва не наказал голами Диане на 60-й и 82-й минутах – к счастью для лондонцев, в обоих случаях арбитры зафиксировали офсайд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма.

Эвертон спас ничью с Манчестер Юнайтед: заслуженный успех "ирисок", конец чемпионской гонки и приговор для де Хеа