Программу 22-го тура АПЛ закрывал домашний поединок Тоттенхэма против Челси. Обе команды делили седьмую и восьмую позиции, имея по 33 зачётных балла, а до зону ЛЧ им не хватало семь очков – таким образом, даже ничья в личной встреча никого не устраивала. Тем более, что "шпорам" необходимо было реабилитироваться за недавнее поражение Брайтону, а для Томаса Тухеля это был первый топ-матч во главе "пенсионеров".

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На такой важный поединок Жозе Моуринью остался без одного из двух главных активов – Кейн травмировал лодыжку в игре с Ливерпулем и не успел восстановиться, а на его позиции вышел Карлос Винисиус. Также не залечил повреждение Регилон. У Челси же под вопросом оказалось участие Хаверца и Зума – оба в итоге пролетели мимо заявки, но критическими эти потери не назовёшь.

Первый тайм прошел в одном прогнозируемом ключе. Челси сразу же захватил контроль над мячом и территорией, активно искал лазейки в обороне и время от времени комбинировал – на перерыв команды ушли при 70% владения со стороны "пенсионеров". Тоттенхэм же выжидал шанс поймать на контратаках. В принципе, ни одной из команд не удалось поразить болельщиков, ведь атакам гостей критически не хватало остроты в завершающей фазе, а хозяева вообще ничего интересного не придумали.

Лучший момент открыть счет по игре произошел уже на 20-й секунде, когда Вернер открылся под заброс из глубины и головой отправил мяч мимо дальней девятки. Льорис контролировал полет сферы, но она рисковала опасно нырнуть. Тоттенхэм ответил на 5-й минуте смещением Сона с фланга и ударом из-за пределов штрафной – это был первый удар "шпор" в плоскость до перерыва, а последний произошел на 20-й минуте. Это Ндомбеле вместо прострела неожиданно пробил с левой границы штрафной. В обоих случаях Мэнди спокойно забирал мяч в руки.

Между этими эпизодами на поле доминировал Челси, игрокам которого постоянно удавалось найти моменты для ударов из пределов штрафной или её окрестностей. Все они оказались слабыми и неточными, но сама активность подопечных Томаса Тухеля при пассивности Тоттенхэма заставляла фанатов "шпор" нервничать. В конце концов, на 24-й минуте случилось то, что должно было случиться: Вернер зацепился за мяч на правом краю штрафной и выиграл единоборство у Дайера, а Эрик в попытке отобрать сферу уже лежа ударил Тимо по ноге – пенальти! Жоржинью уверенно его реализовал. 0:1!

Пропущенный гол никак не изменил игру команд. Тоттенхэм продолжал обороняться в ожидании шанса на контратаку, а Челси все так же доминировал без опасного завершения атак. У "пенсионеров" за следующие двадцать минут можно вспомнить только два выстрела Маунта с линии штрафной – один оказался крайне неточным, а другой накрыл Дайер. К проблемам в атакующей работе Челси добавилась еще и травма Тьягу Силвы на 36-й минуте. Тоттенхэм же за этот период сумел огрызнуться всего одним стандартом, подачу с которого замыкал Орье – получилось очень неточно. В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Второй тайм начался без замен, но при некоторой активизации игры "шпор". Гости в первые семь минут провели угловой и организовали несколько быстрых атак, однако им удалось добиться всего одного полумомента – это Дэвис выводил Винисиуса лицом к лицу, но Карлос залез в офсайд. Все, на этом активность северных лондонцев закончилась.

Челси довольно быстро вернул инициативу. В отличие от первого тайма, подопечные Томаса Тухея начали еще и создавать голевые моменты: так, на 54-й минуте Хадсон-Одой с линии штрафной пробил впритирку к дальней стойке, а на 59-й Маунт протащил мяч через центр и выкатил пас под удар Вернеру метров с 11-ти – в последний момент Орье успел броситься под мяч! Еще через пять минут Алонсо позволили пробить с линии полукруга (выше ворот), а на 66-й свежий Пулишич едва не замкнул подачу во вратарскую – Льорис едва успел оказаться на мяче первым. Ковачич, который вышел на поле вместе с Пулишичем, мог забить уже через две минуты в результате прорыва метров на сорок, однако завершающий удар с линии штрафной также оказался неточным. Тухель свирепствовал от такого исполнения.

Понимая, что пахнет жареным, Жозе Моуринью решился на замены. На 69-й минуте на поле вышли Моура и Ламела, однако моментального улучшения в атаке этот ход не принес. Челси же едва не наказал за пассивность на 76-й минуте, когда Маунт ворвался на левый край штрафной и мощно пробил в дальний угол – Льорис спас Тоттенхэм, а Ламела на 79-й ответил дальним закрученным ударом под левую стойку. Теперь уже Мэнди спасал Челси. Это был всего третий удар хозяев по воротам.

На последних минутах "шпоры" таки полезли вперед. Моменты пошли: на 86-й минуте Моура метров с 26-ти нанес удар выше ворот, на 87-й Винисиус головой замыкал подачу Орье (мимо ближней стойки), на 90-й Дайер пробил над воротами со штрафного, а в компенсированное время Сон стрелял с линии штрафной – по воробьям. Челси мог наказать соперника за расточительность врыванием Вернера с последующим ударом метров с 14-ти, но его успели заблокировать.

В конце концов, спастись от поражения Тоттенхэм не смог. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "пенсионеров", благодаря которой они набрали 36 очков и поднялись на шестую позицию. "Шпоры", имея в активе 33 зачётных балла, идут на восьмой строчке.

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