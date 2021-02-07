Чемпіонат Англії 2020/21, 23-й тур

Тоттенхем – Вест Бромвіч Альбіон – 2:0

Голи: Кейн, 54, Сон, 58

Вулверхемптон – Лестер – початок о 16:00

Шеффілд – Челсі – початок о 18:15

Програму дня в Англії відкривав поєдинок у Лондоні між Тоттенхемом та Вест Бромвічем. "Шпорам" необхідно було переривати триматчеву програшну серію в АПЛ та підніматись з дев'ятого місця в таблиці – і для виконання цього завдання з лазарету повернувся Кейн.

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В першому таймі Харрі мав три нагоди відкрити рахунок: на 15-й хвилині з лінії штрафного форвард влучив у хрестовину, на 18-й з лівого краю він покотив повз дальню стійку, а на 37-й постріл з правого краю парирував Джонстон. Крім Кейна, відзначитись могли Ламела та Ор'є – удар Еріка з дистанції пройшов над поперечиною, а замикання Сержа з гострого кута після скидки Кейна парирував Джонстон. ВБА міг покарати за марнотратство перед перервою ударом головою Діане метрів з шести, однак Тоттенхем врятував Льоріс.

По перерві зміст гри не змінився. Вже за кільканадцять секунд після старту другого тайму Сон виходив віч-на-віч з Джонстоном (голкіпер врятував), а на 54-й господарі відкрили рахунок – це Кейн отримав розрізний пас від Хьойберга й з лівого краю штрафного закрутив м'яч у дальній кут. 0:1! Ще за чотири хвилини Харрі розпочав контратаку з виходом Моури та Сона 2-в-1 – в її завершенні кореєць метрів з 17-ти пробив у протихід Джонстону. 0:2!

Після цього "шпори" зупинились, за що ВБА ледь не покарав голами Діане на 60-й та 82-й хвилинах – на щастя для лондонців, в обох випадках арбітри зафіксували офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхема.

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