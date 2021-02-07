Манчестер Юнайтед во вторник разбомбил Саутгемптон со счетом 9:0, оборвав двухматчевую безвыигрышную серию и догнав Ман Сити на вершине таблицы АПЛ, но уже на следующий вечер "горожане" восстановили свой гандикап. Тогда подопечные Пепа Гвардиолы прибили Бёрнли, однако в текущем туре им придётся встретиться с Ливерпулем – "дьяволы", таким образом, получили шанс воспользоваться возможной осечкой соседа, но для этого необходимо было побеждать Эвертон. В любом случае, команда Уле-Гуннара Сульшера не имела права на осечку – снизу поджимают конкуренты, а Сити мог уйти в далёкий отрыв.

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В первые двадцать минут встречи на поле было откровенно скучно. Манчестер Юнайтед после удара Кавани из-за пределов штрафной по воробьям на 2-й минуте практически выключился из атаки, а Эвертон быстро возвращал мяч после потерь и так же быстро терял его в попытках контратаковать. В целом, "ириски" начали активнее, однако в середине первого тайма МЮ перехватил инициативу. Первым звоночком этого факта стал момент Гринвуда на 22-й минуте: Мейсон обыграл Диня на правом фланге, ворвался в штрафную, раскачал Годфри и пробил в дальний угол – неточно!

Не успели гости сделать выводы, как "дьяволы" открыли счёт. Рашфорд на 24-й минуте исполнил подачу с правого полуфланга на дальнюю штангу, а Кавани замкнул ударом головой – 1:0! Казалось, что теперь игра пойдёт веселее, но Эвертон после пропущенного гола вообще сник, а МЮ при владении мячом в течение 64% игрового времени не придумал в атаке ничего. До 40-х минут наиболее интересными эпизодами стали прострел Ван Биссаки под удар Кавани из центра штрафной (Эдинсон не попал по мячу) и неожиданная травма Погба, полученная на ровном месте. Поля сменил Фред.

Лучшие моменты команды оставили на последние минуты первого тайма. Так, Эвертон едва не отыгрался вследствии ошибки Линдельофа и де Хеа на 41-й минуте: Виктор под давлением Диня у углового флажка выбил мяч прямо в француза, а Давид зачем-то вышел из ворот – Ришарлисон же поймал отскок и с разворота пробил мимо дальнего угла! Наказание за расточительность прилетело на 44-й минуте: Бруну Фернандеш принял пас от Ван Биссаки, спокойно дошёл до штрафной и эффектно забросил мяч за спину Ольсену в девятку – 2:0! Правда, в компенсированное время Калверт-Льюин мог сократить отставание "ирисок", вырвавшись один на один с де Хеа. Доминик пробил мимо Давида, но мяч прошёл рядом со штангой!

Забить до перерыва гости так и не сумели, а уже через минуту после возобновления игры они едва не пропустили вследствие обыгрыша Шоу с Кавани и удара Люка метров с 20-ти. Ольсон парировал, а Эвертон после этого внезапно вернулся в матч. На 49-й минуте "ириски" сыграли первый гол: Калверт-Льюин ворвался на левый край штрафной и пробил с острого угла, де Хеа парировал на Дукуре, а тот закатил мяч в ворота – 2:1! Ещё через три минуты Дукуре догнал мяч на правом краю после подачи с фланга, после чего выкатил пас на линию под удар Хамесу – колумбиец же мощно выстрелил в правый нижний угол! 2:2!

После такого поворота манкунианцы занервничали. Хозяева начали спешить и терять мяч в простых ситуациях, до конца 60-х минут создав всего один момент – это Рашфорд получил передачу от Кавани на левый край штрафной и пробил с линии вратарской. Ольсон спас. Все остальные атаки Эвертон сдержал, однако при этом гости забыли о контратаках. За это их и наказали на 70-й минуте: МЮ заработал стандарт на фланге, Шоу исполнил подачу, а Мактоминай переправил мяч под дальнюю штангу – "круглый" летел медленно, но у Ольсена при прыжке поехала нога. 3:2!

"Дьяволы" после этого решили добить Эвертон. Так, Бруну Фернандеш на 77-й и 81-й минутах стрелял метров с 22-х над перекладиной, а Рашфорд на 78-й пробивал с правого края штрафной мимо дальней штанги. Впрочем, Эвертон тоже не сидел без дела: на 83-й гости могли спастись вследствие вбегания Диня на левый фланг штрафной с ударом в ближний угол – штанга спасла МЮ! Ещё за две минуты Ришарлисону позволили пробить с линии полукруга в правый угол – бразильцу немного не хватило точности.

Арбитр добавил к основному времени четыре минуты, которые МЮ пытался откровенно засушить. Дело шло неплохо, но команды переиграли ещё минуту, за которую Эвертон успел заработать штрафной. После подачи с него случился удачный отскок на Калверт-Льюина, которому оставалось расстрелять ворота метров с шести – 3:3! Сразу за этим прозвучал финальный свисток. "Дьяволы" теряют победу.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 45 очков и остался на второй позиции с отставанием от Ман Сити в два пункта. Эвертон, имея в активе 37 зачётных баллов, поднялся на шестую строчку.

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