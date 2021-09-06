Тоттенхэм информировал своих игроков и их сборные о невозможности участия футболистов в матчах отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке, сообщает The Sun.

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Однако два аргентинца (Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо), а также колумбиец Давинсон Санчес пренебрегли предостережениями клуба и полетели в свои сборные. В конце концов, именно Ромеро и Ло Чельсо были в четверке игроков, которых пыталась арестовать бразильская полиция.

Отмечается, что Тоттенхэм планирует наказать всех трех футболистов финансово. Кроме того, они точно пропустят ближайшие три матча команды, поскольку будут вынуждены после прилета в Англию уйти на карантин.

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