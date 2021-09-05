Поединки Бразилии и Аргентины всегда носят принципиальный характер, но на этот раз ситуация вышла из-под контроля.. В итоге поединок был приостановлен и перенесен.

Поединок отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина был приостановлен на 4-й минуте. На поле появились представители агентства надзора за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции, сообщает SkySports.

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По мнению Anvisa, 4 аргентинских футболиста (Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро) прибыли в Бразилию с нарушением карантинных законов, поэтому их хотели задержать. Сначала полиция пришла в гостиницу, где базировались аргентинцы, но опоздала и решила устроить "облаву" посреди матча.

Все 4 игроков являются представителями АПЛ, а по местным законам, при въезде они должны отбыть двухнедельный карантин. Футболисты якобы соврали в документах, что в последнее время не посещали Туманный Альбион. Лионель Месси и компания отправились в раздевалку, а команда сборной Бразилии осталась на поле.

Через определенный период времени пресс-служба КОНМЕБОЛ все же сообщила, что матч официально перенесен по решению главного арбитра Хесуса Валенсуэлы.

"Рефери и делегат поединка отправят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие шаги. Отборочный цикл – турнир ФИФА. Все решения по организации находятся исключительно в юрисдикции этого института", – говорится в заявлении Конфедерации футбола Южной Америки.

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Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021