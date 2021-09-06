ЧМ-2022, отбор: дубль экс-форварда Шахтера не остановил Уругвай, Куадрадо спас Колумбию
В рамках квалификации на ЧМ-2022 в Южной Америке состоялись матчи 8-го тура группового этапа.
ЧМ-2022, отбор. Южная Америка, 6 тур
Эквадор – Чили – 0:0
Удаление: Сорноса, 64 (Эквадор, прямая красная)
Уругвай – Боливия – 4:2
Голы: де Арраскаэта, 15, 67, Вальверде, 31, Альварес, 47 – Морено, 59, 84
Парагвай – Колумбия – 1:1
Голы: Санабрия, 40 – Куадрадо, 53
Перу – Венесуэла – 1:0
Гол: Куэва, 35
Удаление: Ринкон, 38 (Венесуэла, вторая желтая)
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Не сыграли только Аргентина и Бразилия – их матч перенесли. Однако это не повлияло на лидирующие позиции в турнирной таблице. Отметим лишь Уругвай, кторый немного оторвался от Колумбии, и сборную Перу, которая приблизилась к заветной пятой строчке.
Уругвайцы не могли рассчитывать на своих звезд – Эдинсон Кавани и Луис Суарес даже не прилетели на этот сбор. Однако Боливию это не спасло, как и дубль бывшего форварда Шахтера Марсело Морено.
В матче Парагвая и Колумбии получилось импровизированное "туринское дерби". Команды обменялись голами Антонио Санабрии и Хуана Куадрадо соответственно.
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