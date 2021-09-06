ЧМ-2022, отбор. Южная Америка, 6 тур

Эквадор – Чили – 0:0

Удаление: Сорноса, 64 (Эквадор, прямая красная)

Уругвай – Боливия – 4:2

Голы: де Арраскаэта, 15, 67, Вальверде, 31, Альварес, 47 – Морено, 59, 84

Парагвай – Колумбия – 1:1

Голы: Санабрия, 40 – Куадрадо, 53

Перу – Венесуэла – 1:0

Гол: Куэва, 35

Удаление: Ринкон, 38 (Венесуэла, вторая желтая)

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Не сыграли только Аргентина и Бразилия – их матч перенесли. Однако это не повлияло на лидирующие позиции в турнирной таблице. Отметим лишь Уругвай, кторый немного оторвался от Колумбии, и сборную Перу, которая приблизилась к заветной пятой строчке.

Уругвайцы не могли рассчитывать на своих звезд – Эдинсон Кавани и Луис Суарес даже не прилетели на этот сбор. Однако Боливию это не спасло, как и дубль бывшего форварда Шахтера Марсело Морено.

В матче Парагвая и Колумбии получилось импровизированное "туринское дерби". Команды обменялись голами Антонио Санабрии и Хуана Куадрадо соответственно.

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