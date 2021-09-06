Тоттенхем інформував своїх гравців та їхні збірні щодо неможливості участі футболістів у матчах відбору на ЧС-2022 у Південній Америці, повідомляє The Sun.

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Однак два аргентинці (Крістіан Ромеро та Джованні Ло Чельсо), а також колумбієць Давінсон Санчес знехтували застереженнями клубу і полетіли у свої збірні. Зрештою, саме Ромеро і Ло Чельсо були у четвірці гравців, яких намагалася арештувати бразильська поліція.

Зазначається, що Тоттенхем планує покарати усіх трьох футболістів фінансово. Окрім того, вони точно пропустять найближчі три матчі команди, оскільки будуть змушені після прильоту в Англію піти на карантин.

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