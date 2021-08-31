Валлиец оформил переезд на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт "павлинов".

Брайтон завершил трансфер воспитанника Барселоны

Джеймс заключил с Лидсом контракт на 5 лет. Трансфер вингера обошелся йоркширцам ориентировочно в 29 млн евро. Переехать в Лидс Джеймс мог еще перед сезоном 2018/19, но в итоге предпочел МЮ. Однако, закрепиться в основной обойме манкунианцев он так и не сумел.

В нынешнем сезоне Дэниэл Джеймс провел 2 матча в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. На Евро-2020 сыграл 4 поединка.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Харатин меняет клуб, два варианта Супряги, Ман Юнайтед завершил переход Роналду – LIVE