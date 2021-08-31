Лидс закрыл трансфер вингера Манчестер Юнайтед
Крайний полузащитник Дэниел Джеймс сменил английский Манчестер Юнайтед на Лидс.
Валлиец оформил переезд на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт "павлинов".
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Джеймс заключил с Лидсом контракт на 5 лет. Трансфер вингера обошелся йоркширцам ориентировочно в 29 млн евро. Переехать в Лидс Джеймс мог еще перед сезоном 2018/19, но в итоге предпочел МЮ. Однако, закрепиться в основной обойме манкунианцев он так и не сумел.
В нынешнем сезоне Дэниэл Джеймс провел 2 матча в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. На Евро-2020 сыграл 4 поединка.
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