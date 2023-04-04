Тоттенхэм приехал на Гудисон Парк уже без Антонио Конте, но предпосылок для радикальных изменений не было. В настоящее время командой руководит Кристиан Стеллини. Этот специалист давно работал в штабе итальянца, и уже несколько раз заменял его на тренерской скамье. Поэтому никого не удивило, что сегодня "шпоры" вышли играть по наигранной схеме и вполне прогнозируемым составом. Не похоже, что временный тренер готов отказаться от того, над чем работал вместе с Конте.

У Эвертона все проще. Шон Дайш, заменив Фрэнка Лэмпарда, очень быстро изменил положение. "Ириски" почти выбрались из зоны вылета (сейчас там все решают даже не очки, а дополнительные показатели), а высокая плотность внизу таблицы позволяет даже благодаря одной победе совершить скачок сразу на несколько позиций. Единственная досада – механизмы мерсисайдцев прекрасно работают без Виталия Миколенко. Украинец уже больше месяца не попадает в стартовый состав. Возможно, именно очередная игра в запасе огорчила Виталия. Это было очень заметно на предматчевом видео, опубликованном пресс-службой команды.

Со стартовым свистком Тоттенхэм помчался вперед и чуть не наварил. Хозяева сумели разогнать опасную контратаку, которую ударом с линии штрафной завершал Грей. Чуть не повезло Демараю – мяч прошел рядом с дальней девяткой. Ответ "шпор" был еще острее. Пикфорд не мог помешать Кейну расстреливать свои ворота, но на помощь своему киперу пришел Майкл Кин, который и выбил мяч.

Такой темп лондонцы смогли поддерживать всего 15 минут. Эвертон постепенно приспособился и выровнял игру. Следить за событиями на поле было интересно – высокая интенсивность, много борьбы (но без грубости). Не хватало главного – голов. В конце концов хотя бы моментов. Создавалось впечатление, что командам сказали выполнять упражнение на удержание мяча, забыв о воротах. Единственное, что прервало это занятие – пауза для правоверных мусульман, которые придерживаются строгих предписаний Рамадана.

Во втором тайме очень скоро все изменилось. Нет, команды не начали играть в другой футбол – просто верх взяли эмоции. На 57-й минуте Кейн спровоцировал Дукуре. Тот махнул рукой в сторону лица англичанина, а Харри легко "дорисовал", чтобы все выглядело очень трагично. В итоге – прямая красная для хавбека Эвертона, а Тоттенхэму – потенциально более получаса численного преимущества. В конце концов капитана "шпор" также наказали – желтой карточкой, которая не позволит ему сыграть в субботу против Брайтона. Где-то улыбнуться Роберто Де Дзерби...

Не прошло и 10 минут, как "ириски" еще раз шокировали своих болельщиков. Майкл Кин допустил ужасную ошибку – сбил Кристиана Ромеро. Это произошло в пределах штрафной. Пенальти для Тоттенхэма. Харри Кейн такого не прощает – форвард без проблем реализовал удар с 11 метров, открыв счет.

Только после этого Шон Дайч решил, что пора для Виталия Николенко. Сегодня ему дали больше игрового времени, чем суммарно за два предыдущих матча АПЛ. Вот только Эвертону нужно было забивать, а это не совсем специализация украинца. Хотя он все-таки попытался активно помогать в атаке.

В конце концов Тоттенхэм продемонстрировал, что появление атакующих игроков не всегда помогает. В нашем случае даже вредит. Лукас Моура провел на поле всего 6 минут, получив красную за грубый фол против Кина. Совершенно логичное и справедливое решение. Вот так Майкл немного реабилитировался за привезенный пенальти. Однако ему этого было мало. Через две минуты центрбек заставил Гудисон безумствовать. Кин решился на головокружительный удар из-за пределов штрафной. Получилось безупречно. Мяч по недостижимой траекторией попал в девятку. Оставалось 6 минут компенсированного времени, за которое никто не смог вырвать победу. Ничья!

Этот результат позволил Тоттенхэму ситуативно подняться в зону Лиги чемпионов, а Эвертону – покинуть зону вылета. У "Шпор" не много шансов сохранить прогресс, ведь у конкурентов есть по несколько матчей в запасе.