В конце июля трансфер Давинсона Санчеса из Тоттенхэма в московский Спартак был заблокирован правительством Великобритании из-за санкций, наложенных на страну-террориста. Однако "шпоры" всё же сумели избавиться от ненужного им игрока до закрытия летнего трансферного окна.

Трансфер игрока Тоттенхэма в Россию заблокирован из-за санкций

Галатасарай приобрёл у лондонцев Санчеса за 9,5 млн евро. Как информирует официальный Твиттер турецкого клуба, стамбульцы будут выплачивать эту сумму равными частями в течение пяти лет.

Сам Санчес подписал с Галатасараем контракт по схеме 4+1, его ежегодная зарплата составит 3,2 млн евро.

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