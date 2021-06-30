Контракт с португальского специалистом рассчитан до 2023 года, информирует официальный сайт "шпор".

Бенитес официально возглавил Эвертон

Поиски нового тренера складывались для Тоттенхэма крайне непросто. После увольнения Моуринью в апреле команду принял Райан Мейсон, однако не смог спасти концовку сезона. Летом начались переговоры с другими кандидатами. С лондонцами связывали Конте, Гаттузо и Фонсеку, но все они так и не оказались в клубе.

Добавим, что последние 4 года Эшпириту Санту провел в Вулверхэмптоне. Под его руководством "волки" поднялись и закрепились в АПЛ, однако прошлый сезон стал разочарованием – лишь 13-я строчка.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21