Контракт з португальским фахівцем розрахований до 2023 року, інформує офіційний сайт "шпор".

Бенітес офіційно очолив Евертон

Пошуки нового тренера складалися для Тоттенхема вкрай непросто. Після звільнення Моурінью у квітні команду прийняв Раян Мейсон, однак не зміг врятувати кінцівку сезону. Влітку розпочалися переговори з іншими кандидатами. З лондонцями пов'язували Конте, Гаттузо і Фонсеку, проте всі вони так і не опинилися в клубі.

Додамо, що останні 4 роки Ешпіріту Санту провів у Вулверхемптоні. Під його керівництвом "вовки" піднялися і закріпилися в АПЛ, однак минулий сезон став розчаруванням – лише 13-а сходинка.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21