Бенитес официально возглавил Эвертон
17:45 - Читати українською
Рафаэль Бенитес решился возглавить еще один мерсисайдский клуб.
Эвертон на своем официальном сайте объявил о назначении испанского специалиста. Контракт рассчитан на три года.
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Переговоры продолжались около 2 недель. Приглашение Бенитеса вызвало возмущение фанатов Эвертона и Ливерпуля. Испанский специалист провел с "красными" 6 лет (2004-2010), в течение которых выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии. Возле дома Рафы даже оставляли баннеры с угрозами.
Напомним, прошлый сезон Эвертон завершил на десятой строчке АПЛ и снова остался без еврокубков.
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