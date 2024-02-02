Бетис официально объявил о трансфере двух форвардов
Бетис активно провел последние часы трансферного окна, усилившись несколькими игроками.
Пресс-служба "зеленых" объявила сразу о двух трансферах. Нападающие Седрик Бакамбу и Чими Авила продолжат свои карьеры, выступая за Бетис.
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Аргентинский форвард перешел из Осасуны и подписал контракт с "зелеными" до 2027 года. В текущем сезоне Авила сыграл Осасуну в 19 матчах забив два гола и отдав три ассиста.
Бакамбу начинал сезон, выступая за Галатасарай. За турецкий клуб он сыграл в 16 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. С испанским клубом Седрик подписал контракт до 2026 года.
Напомним, Бетис сейчас находится на седьмом месте с 34 очками. В следующем туре команда Пеллегрини сыграет против Хетафе.
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