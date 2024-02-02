Пресс-служба "зеленых" объявила сразу о двух трансферах. Нападающие Седрик Бакамбу и Чими Авила продолжат свои карьеры, выступая за Бетис.

Экс-форварда сборной Испании выгнали из клуба, он – шестой лучший бомбардир в истории

Аргентинский форвард перешел из Осасуны и подписал контракт с "зелеными" до 2027 года. В текущем сезоне Авила сыграл Осасуну в 19 матчах забив два гола и отдав три ассиста.

Бакамбу начинал сезон, выступая за Галатасарай. За турецкий клуб он сыграл в 16 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. С испанским клубом Седрик подписал контракт до 2026 года.

Напомним, Бетис сейчас находится на седьмом месте с 34 очками. В следующем туре команда Пеллегрини сыграет против Хетафе.

Любов у мережі: потенційний новачок Барселони покинув футбол, щоб працювати муляром, а потім став трансфером WhatsApp