Англия, Премьер-лига, 37-й тур

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Бергвейн, 8 – Регилон, 20 (аг.), Воткинс, 39

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Гол: Виллок, 45+4

Эвертон – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Ришарлисон, 48

Кристал Пелас – Арсенал – 0:1 (после 1 тайма)

Бернли – Ливерпуль – начало матча в 22:15

Вест Бромвич – Вест Хэм – начало матча в 22:15

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После вчерашней победы Челси над Лестером Тоттенхэм окончательно потерял даже призрачные шансы на Лигу чемпионов. Поэтому матч с Астон Виллой влиял лишь на бомбардирскую гонку в чемпионате. Харри Кейн и Мохамед Салах забили по 22 гола и каждый их результативный удар в последних двух турах мог стать на вес золота.

"Шпоры" вышли вперед уже в начале матча. Стевен Бергвейн воспользовался ошибкой обороны, под давлением трех защитников ворвался в штрафную и мощным ударом вогнал сферу под перекладину. Серхио Регилон в середине тайма случайно срезал мяч в собственные ворота в простой ситуации и восстановил интригу в матче. Незадолго до перерыва защита "шпор" заигралась возле своей штрафной, потеряла мяч и Олли Уоткинс с линии вратарской поразил дальний угол ворот.

Во втором тайме Тоттенхэм продолжил транжирить моменты у ворот соперника. Настоящим героем стал кипер "львов" Эмилиано Мартинес, который стал на пути опасных ударов Бергвейна и Кейна. Астон Вилле удалось выдержать натиск соперника и добыть достаточно неожиданную победу над непростым соперником.

У Ньюкасла, который решил задачу сохранения прописки в элите, в матче с Шеффилд Юнайтед была особая мотивация. Именно в поединке с "сороками" в 18-м туре "клинки" одержали свою первую победу в сезоне. Подопечные Стива Брюса были решительно настроены взять реванш у соперника, который, потеряв все шансы остаться в АПЛ, пообещал в завершение громко хлопнуть дверью. Ощутимое преимущество в первом тайме не приносило хозяевам каких-либо дивидендов. Стоит вспомнить разве что выстрел головой Джонджо Шелви после прострельной передачи, но свой класс продемонстрировал Аарон Ремсдейл, надежно забрав мяч. Наконец, на четвертой добавленной минуте "сороки" дожали соперника, забив гол в раздевалку: Джо Виллок удачно замкнул навес с правого фланга от Джейкоба Мерфи.

После перерыва Шеффилд перехватил инициативу и едва не был вознагражден за свои старания. Дэвид Макголдрик в середине второго тайма нанес пушечный удар с линии штрафной и попал в каркас ворот. Этот момент стал последним опасным в матче.

Эвертону, который очень близок к тому, чтобы пролететь мимо еврокубков, в матче с Вулверхэмптоном надо было побеждать и надеяться на осечки конкурентов. Первый тайм можно лишь условно записать в актив "волков". Подопечные Эшпириту Санту создали два по-настоящему опасных момента. В середине тайма Гиббс-Уайт целил в правый угол – Пикфорд вовремя среагировал. К концу первой сорокапятиминутки кипер сборной Англии спас второй раз, когда Адама Траоре пробил под перекладину.

Сразу после перерыва ливерпульцы вышли вперед: Ришарлисон откликнулся на подачу с углового и головой вколотил мяч в верхний левый угол ворот. Гости имели шанс отыграться в конце матча, когда защитник "ирисок" сыграл в своей штрафной рукой. Арбитр под давлением игроков оценил ситуацию с помощью VAR и... продолжил игру. Эвертон дотерпел до финального свистка и добыл важнейшую победу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ