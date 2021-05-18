Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії. Останні тури команда Пепа Гвардіоли дограє в режимі підготовки до фіналу Ліги чемпіонів. Брайтон також завчасно вирішив усі свої завдання, зберігши прописку в АПЛ, тому суперники провели майже товариську зустріч.

Манчестер Сіті став чемпіоном Англії – Зінченко втретє бере золоті медалі АПЛ

Олександр Зінченко два попередні матчі розпочинав у запасі, але сьогодні повернувся в основу Манчестер Сіті. Українець вийшов на звичний лівий фланг оборони та брав активну участь у побудові атак з глибини.

Манчестер Сіті дуже швидко відкрив рахунок. Марез м'яко накинув на дальню стійку, а Гюндоган головою переправив м'яч у сітку. Але радість "містян" тривала не довго. Вже на десятій хвилині вони залишилися в меншості після вилучення Канселу. Португалець не дістав м'яч, а потім завалив на газон Велбека, який вдруге поспіль виривався на голкіпера (в першому моменті був офсайд).

Брайтон отримав зручний сценарій. Команда Грема Поттера прекрасно виглядає в позиційних атаках, вміє і любить довго осмислено розігрувати. Проти топ-суперників "чайкам" бракує класу, щоб грати у свій футбол, але чисельна перевага дала їм змогу почуватися комфортно.

Господарі взяли м'яч під контроль і закріпилися на половині Сіті. Той рідкісний випадок, коли підопічні Гвардіоли поступалися і за відсотком володіння, і за ударами. "Блакитні" лише час від часу відповідали контратаками.

Найбільші проблеми у Манчестер Сіті виникали на флангах. Модер тероризував на броці Гарсію (Ерік вийшов замість Канселу на незвичну позицію), з легкістю проскакуючи іспанця. А на протилежному краю Зінченко страждав у протистоянні з Джаханбахшем. Іранець не раз прокидував поміж ніг Олександру та гостро прострілював.

Втім, конвертувати всі ці зусилля в забиті голи Брайтону не вдавалося. Натомість гості в дебюті другого тайму подвоїли перевагу – Фоден самотужки пробіг до чужих воріт і забив. Всю радість затьмарило пошкодження Гюндогана. Ілкай пішов з поля, тримаючись за праву ногу. Дуже тривожно перед фіналом ЛЧ.

Брайтон скоротив відставання зусиллями Троссара, який прибіг у штрафний майданчик, замахами поклав кількох опонентів на газон і вколотив м'яч у верхній кут. Господарі посилювали тиск на володіння Едерсона. Моменти виникали, але лягав на амбразуру Зінченко – то погасить пожежу в воротарському, то заблокує ребрами потужний удар Вайта, то головою знімає навіс.

У підсумку оборона Сіті не встояла. Гросс продав з правого флангу в центр штрафного, а Вебстер ідеально вистрибнув і точним ударом у кут зрівняв рахунок. Заслужений підсумок тривалого домінування!

Але й це був не кінець. Брайтон рвонув добивати чемпіонів. Чергова класна комбінація завершилася проникним пасом на Бьорна, а той з другої спроби заштовхав м'яч у ворота! Прикро, що помилився в цьому епізоді Зінченко. Олександр не втримав лінію офсайду та залишив Бьорна в грі.

Брайтон збавив оберти, а Манчестер Сіті спробував врятувати матч. Однак за удар в ногу Жезусу пенальті не поставили, а все інше витягнув голкіпер господарів. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Грема Поттера. Брайтон набрав 41 очко та піднявся на 15 місце. Сіті зазнав шостої поразки в чемпіонаті.

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