Тоттенхем не зміг перемогти Борнмут, Евертон розписав результативну нічию із Саутгемптоном: 34-й тур АПЛ

Тоттенхем розійшовся миром із Борнмутом, Саутгемптон розписав нічию із Евертоном. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 34-тур

Борнмут – Тоттенхем – 0:0

Евертон – Саутгемптон – 1:1

Голи: Рішарлісон, 43 – Інгз, 31

Нереалізований пенальті: Ворд-Праус, 29

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – початок о 22:15

Тоттенхем на виїзді зустрічався із Борнмутом. Тоттенхем не може виграти на виїзді вже протягом шести матчів (3 поразки 3 нічиї). Востаннє команда Моурінью вигравала на чужому полі ще 16 лютого – поєдинок проти Астон Вілли (3:2). Перша половина зустрічі була наднудною. Команди переважно перепасовувались у центрі поля, а якщо справа і доходила до ударів, то жоден з них не влучив у площину воріт.

У другому таймі ситуація на полі дещо змінилась – ударів побільшало. Але попри це, справді небезпечний момент Борнмут зміг створити аж на 92-й хвилині. Кінг після метушні у штрафному через себе спрямував м'яч у ворота, але після перегляду VAR гол було скасовано – арбітр помітив гру рукою.

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Саутгемптон приймав Евертон. На 29-й хвилині, після фолу Гомеша у штрафному арбітр призначив одинадцятиметровий. Його не зміг реалізувати Ворд-Праус – його удар влучив у поперечину. Однак за декілька хвилин відзначився Інгз. Він отримав ювелірну передачу від Армстронга в метрі від воріт суперника та обіграв голкіпера. Під завісу тайму Рішарлісон, вийшов віч-на-віч із воротарем та легко його перекинув, зрівнявши рахунок у матчі.

Одразу по перерві "святі" мали можливість вийти уперед. Це Адамс увірвався у штрафний і пробив під перекладину, але голкіпер врятував ворота своєї команди. Саутгемптон до кінця матчу переважав у контролі м'яча, проте створити небезпечних моментів їм так і не вдалось. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 1:1.

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