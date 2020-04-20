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Тоттенхэм начал переговоры с Диопом, – СМИ

19:58 51 Читати українською
Тоттенхэм начал переговоры с Диопом, – СМИ
Исса Диоп / ФК Вест Хэм

Защитник лондонского Вест Хэма Исса Диоп может перебраться в команду Жозе Моуринью.

Представители "шпор" контактируют с французским защитником, утверждает Foot Mercato.

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В услугах Диопа лично заинтересован наставник Тоттенхэм Моуринью. Сам Диоп не прочь сменить клубную прописку и якобы уже обсуждал это с соотечественником Сержем Орье. Официальных контактов между Тоттенхэмом и Вест Хэмом, однако, еще не было. "Молотки" желают получить за центрбека минимум 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Исса Диоп провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 3 мяча.

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