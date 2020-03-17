Симеоне нацелился на одноклубника Ярмоленко – Атлетико готов к серьезным тратам

Мадридский клуб определился с приоритетной трансферной целью для усиления обороны.

В поле зрения "матрасников" попал французский центрбек Вест Хэма Исса Диоп, информирует Goal. В переходе 23-летнего футболиста лично заинтересован Диего Симеоне.

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Атлетико готов пойти на значительные расходы ради приобретения Диопа. Тренерский штаб клуба убежден, что француз способен закрыть позицию в центре обороны на следующие 10 лет.

Отметим, что Вет Хэм приобрел Диопа летом 2018 у французской Тулузы за 25 млн евро. По оценкам Transfermarkt, сейчас его трансферная стоимость составляет 35 млн евро. Контракт Диопа с "молотами" рассчитан до лета 2023 года.

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