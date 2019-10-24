Тоттенхэм нацелился на лучшего бомбардира Копа Америка-2019

Лондонский клуб нашел усиление атакующей линии за океаном.

Форвард сборной Бразилии Эвертон попал на радары Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

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В лагере лондонского клуба серьезно настроены на подписании 23-летнего футболиста, главный скаут "шпор" Стив Хитчен уже летал в Бразилию для просмотра игрока.

Сейчас Эвертон защищает цвета Гремио. Нападающий заявил о себе на Копа Америка-2019, где стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола. Стоит отметить, что сборная Бразилии стала победителем этого турнира.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну