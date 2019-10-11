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Эриксен окончательно решил покинуть Тоттенхэм

14:15 96 Читати українською
Эриксен окончательно решил покинуть Тоттенхэм
Кристиан Эриксен / Фото из открытых источников

Датский полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в ближайшее время намерен изменить чемпионат.

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви трижды пытался продлить контракт с Кристианом Эриксеном. Однако все попытки завершались неудачей. Судя по всему, руководство "шпор" смирилось с тем, что датчанин покинет клуб.

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По сообщению испанского издания Marca, 27-летний хавбек твердо решил покинуть Тоттенхэм. Также Эриксен рассчитывает перебраться именно в Реал.

Тоттенхэм не намерен терять Эриксена свободным агентом и готов отдать полузащитника за 20-25 миллионов евро. И если раньше для Реала покупка Эриксена не была приоритетной, то сейчас ситуация изменилась из-за привлекательной цены.

В текущем сезоне Эриксен провел восемь матчей в АПЛ – на его счету один гол и одна результативная передача.

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Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид
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