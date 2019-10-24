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Тоттенхем націлився на найкращого бомбардира Копа Амеріка-2019

19:52 39 Читать на русском
Тоттенхем націлився на найкращого бомбардира Копа Амеріка-2019
Евертон / Фото FOX Sports

Лондонський клуб знайшов підсилення атакувальної ліній за океаном.

Форвард збірної Бразилії Евертон потрапив на радари Тоттенхема, повідомляє Sky Sports.

Еріксен остаточно вирішив покинути Тоттенхем

В таборі лондонського клубу серйозно налаштовані на підписанні 23-річного футболіста, головний скаут "шпор" Стів Хітчен вже літав у Бразилію для перегляду гравця.

Зараз Евертон захищає кольори Греміо. Нападник заявив про себе на Копа Амеріка-2019, де став найкращим бомбардиром турніру, забивши три голи. Варто відзначити, що збірна Бразилії стала переможцем цього турніру.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

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Евертон Евертон Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Греміо Греміо Трансфери Чемпіонату Англії
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