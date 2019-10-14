Тоттенхэм может вернуть Ворма

Лондонский Тоттенхэм продолжает поиски усиления вратарской линии из-за тяжелой травмы Уго Льориса. На радар "шпор" попал экс-голкипер команды Мишел Ворм.

Лондонцы уже ведут переговоры о повторном подписании опытного нидерландца, утверждает Evening Standard.

Льорис избежал операции – вратарь получит консервативное лечение тяжелой травмы

Ворм до сих пор находится в статусе свободного агента после того, как летом завершил действие его контракт с Тоттенхэмом. На старте АПЛ Ливерпуль планировал подписать 35-летнего голкипера из-за травмы Алиссона, однако сделку так и не заключили. Теперь же довериться Ворму готов Маурисио Почеттино, поскольку "шпоры" надолго потеряли Льориса, а в заявке только Пауло Гаццанига и молодой Альфи Вайтман.

Мишел Ворм уже защищал ворота Тоттенхэма в 2014-2019 гг. В его активе 47 поединков за лондонцев во всех турнирах.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ