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Тоттенхем може повернути Ворма

17:41 253 Читать на русском
Тоттенхем може повернути Ворма
Міхел Ворм / EPA

Лондонський Тоттенхем продовжує шукати підсилення воротарської лінії через важку травму Уго Льоріса. На радар "шпор" потрапив екс-голкіпер команди Міхел Ворм.

Лондонці вже ведуть перемовини щодо повторного підписання досвідченого нідерландця, стверджує Evening Standard.

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Ворм досі перебуває у статусі вільного агента після того, як влітку завершив дію його контракт із Тоттенхемом. На старті АПЛ Ліверпуль планував підписати 35-річного голкіпера через травму Аліссона, проте угоди так і не уклали. Тепер же довіритися Ворму готовий Маурісіо Почеттіно, оскільки "шпори" надовго втратили Льоріса, а в заявці лише Пауло Гаццаніга та молодий Альфі Вайтман.

Міхел Ворм уже захищав ворота Тоттенхема в 2014-2019 рр. У його активі 47 поєдинків за лондонців у всіх турнірах.

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Англія Уго Льоріс Уго Льоріс Міхел Ворм Міхел Ворм Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
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