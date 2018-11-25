Тоттенхэм – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм без проблем победил Челси в 13-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Челси.

АПЛ, 13-й тур

Тоттенхэм – Челси – 3:1

Голы: Алли, 8, Кейн, 16, Сон, 55 – Жиру, 85

Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лиге

Тоттенхэм начал в разы активнее и забил быстрый гол, а до перерыва подопечные Почеттино удвоили преимущество.

Во второй половине встречи гости начали просыпаться, но забить было суждено снова игрокам Тоттенхэма. Челси хватило лишь на гол престижа усилиями Жиру.

Тоттенхэм вполне заслуженно набрал 30 очков, обогнав Челси и вышел на третье место.