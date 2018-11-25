toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Тоттенхэм – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча

24 ноября 23:11 26 Читати українською
Тоттенхэм – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Челси – видео голов и обзор матча / Фото ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм без проблем победил Челси в 13-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Челси.

АПЛ, 13-й тур

Тоттенхэм – Челси – 3:1

Голы: Алли, 8, Кейн, 16, Сон, 55 – Жиру, 85

Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лиге

Тоттенхэм начал в разы активнее и забил быстрый гол, а до перерыва подопечные Почеттино удвоили преимущество.

Во второй половине встречи гости начали просыпаться, но забить было суждено снова игрокам Тоттенхэма. Челси хватило лишь на гол престижа усилиями Жиру.

Тоттенхэм вполне заслуженно набрал 30 очков, обогнав Челси и вышел на третье место.

Англия13 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Челси: Суббота 24 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Челси Челси Англия Тоттенхэм - Челси Тоттенхэм Тоттенхэм АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
27
мин
Олимпик
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук