Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лиге

Тоттенхэм разбил Челси (3:1) в 13-м туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 13-й тур

Тоттенхэм – Челси – 3:1

Голы: Алли, 8, Кейн, 16, Сон, 55 – Жиру, 85

Игра, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Челси на "Футбол 24", стартовала в 19:30 по киевскому времени. Оба лондонских клуба (четвертая команда АПЛ принимала третью) соседствуют в таблице – пытаются преследовать лидера Манчестер Сити и отбиваться от претензий на зону ЛЧ со стороны Арсенала.

Тоттенхэм – Челси: онлайн-трансляция матча 13-го тура АПЛ

Тоттенхэм начал в разы активнее и забил быстрый гол. Это Деле Алли с нескольких метров расстрелял Кепу после идеального навеса Эриксена. На 11-й Сон упустил стопроцентный момент. После стеночки с тем же Эриксеном выскочил на совершенно свободную позицию в штрафной Челси, но пробил выше. Корейский форвард спустя две минуты снова расстреливал Кепу – здесь уже вратарь выручил. А вот на 16-й Кейн простеньким ударом низом забил из-за пределов штрафной. Вратарь Челси даже не пошевелился. Тоттенхэм разобрал на части команду Сарри, которая еще не проигрывала в АПЛ, за 16 минут: 5 моментов, 4:0 по ударам в створ ворот.

Льорис справился с убийственным ударом Мораты, хотя там и так был офсайд. Тоттенхэм ответил еще круче. Кепа еле вытащил удар Алдервейрелда, а Сон минимально не попал в пустые ворота акробатическим ударом скорпиона. Фактически все, на что Челси сподобился за первые 34 минуты – это Луис порвал футболку Кейна, когда его команда... пришла в чужой штрафной на стандарт. Лишь Азар сумел создать момент из ничего. Прошел нескольких защитников с центра поля и пробил издали – Льорис потянул.

2:0 к перерыву – Челси впервые при Сарри проигрывает кому-то с разницей в 2 гола по ходу встречи. Для Кейна же это первый гол из-за пределов штрафной в сезоне 2018/19 (и за сборную, и за клуб еще так не забивал). О качестве игры номинальных гостей свидетельствует статистика центрального полузащитника "шпор" Муссы Сиссоко – 100% выигранных единоборств и воздушных дуэлей.

Челси активнее начал после перерыва, Виллиану даже дали пробить с расстрельного расстояния – выше. А вот Тоттенхэм забил третий. Сон получил пас на фланге в центральной зоне, на скорости прошел к владениям Кепы, сместился в центр и без проблем прошил голкипера. Феерический гол корейца!

Сиссоко сделал крутой рывок, отдал конфетный пас на Кейна, однако Харри из пределов вратарской дал выше – еще один невероятный момент упущен! Почти сразу Деле Алле выкручивал в девятку, но и здесь пробил выше. Тоттенхэм громит Челси, однако сколько же моментов загубила команда Почеттино! Космический футбол.

Жиру смог забить гол престижа на 85-й. Чемпион мира замкнул простой и эффективный навес с правого фланга. Челси впервые при Сарри пропускает 3 гола и проигрывает в чемпионате Англии. Тоттенхэм вполне заслуженно набирает 30 очков, обгоняет нынешнего соперника и выходит на третье место.