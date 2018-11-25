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Тоттенхем – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

24 листопада 23:11 159 Читать на русском
Тоттенхем – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Челсі – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхем без проблем переміг Челсі у 13-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Челсі.

Англія. АПЛ, 13-й тур

Тоттенхем – Челсі – 3:1

Голи: Аллі, 8, Кейн, 16, Сон, 55 – Жиру, 85

Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізі

Тоттенхем почав у рази активніше і забив швидкий гол, а до перерви підопічні Почеттіно подвоїли перевагу.

У другій половині зустрічі гості почали прокидатись, але забити судилось знову гравцям Тоттенхема. Челсі спромігся лише на гол престижу зусиллями Жиру.

Тоттенхем цілком заслужено набрав 30 очок, обігнавши Челсі та вийшов на 3-ю сходинку.

Англія13 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Челсі: Субота 24 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Челсі
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