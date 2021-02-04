Тоттенхэм – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
21:55 - Читати українською
Тоттенхэм в рамках 22-го тура чемпионата Англии принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 22-го тура АПЛ Тоттенхэм – Челси начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Тоттенхэм:
Челси:
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