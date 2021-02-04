Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
21:55 - Читать на русском
Тоттенхем в рамках 22-го туру чемпіонату Англії приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 22-го туру АПЛ Тоттенхем – Челсі розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Тоттенхем:
Челсі:
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