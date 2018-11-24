Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізі

Тоттенхем розбив Челсі (3:1) у 13-му турі чемпіонату Англії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 13-й тур

Тоттенхем – Челсі – 3:1

Голи: Аллі, 8, Кейн, 16, Сон, 55 – Жиру, 85

Гра, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Обидва лондонські клуби (четверта команда АПЛ приймала третю) є сусідами в таблиці – намагаються переслідувати лідера Манчестер Сіті та відбиватись від претензій на зону ЛЧ з боку Арсенала.

Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу 13-го туру АПЛ

Тоттенхем почав у рази активніше і забив швидкий гол. Це Деле Аллі з кількох метрів розстріляв Кепу після ідеального навісу Еріксена. На 11-й Сон втратив стовідсотковий момент. Після стіночки з тим же Еріксеном вискочив на абсолютно вільну позицію у штрафному Челсі, але пробив вище. Корейський форвард ще через дві хвилини знову розстрілював Кепу – тут уже воротар виручив. А ось на 16-й Кейн простеньким ударом низом забив з-за меж штрафного. Воротар Челсі навіть не поворухнувся. Тоттенхем розібрав на частини команду Саррі, яка ще не програвала в АПЛ, за 16 хвилин: 5 моментів, 4:0 за ударами у площину воріт.

Льоріс впорався з вбивчим ударом Морати, хоча там і так був офсайд. Тоттенхем відповів ще крутіше. Кепа ледь витягнув удар Алдервейрелда, а Сон мінімально не влучив у порожні ворота акробатичним ударом скорпіона. Фактично все, на що Челсі спромігся за перші 34 хвилини – це Луїс порвав футболку Кейна, коли його команда... прийшла в чужий штрафний на стандарт. Лише Азар зумів створити момент з нічого. Пройшов кількох оборонців з центра поля і пробив здалеку – Льоріс потягнув.

2:0 до перерви – Челсі вперше при Саррі програє комусь з різницею у 2 голи по ходу зустрічі. Для Кейна ж це перший гол з-за меж штрафного в сезоні 2018/19 (і за збірну, і за клуб ще так не забивав). Про якість гри номінальних гостей свідчить статистика центрального півзахисника "шпор" Мусси Сіссоко – 100% виграних єдиноборств і повітряних дуелей.

Челсі активніше почав після перерви, Вілліану навіть дали пробити з розстрільної відстані – вище. А ось Тоттенхем забив третій з першого ж напівмоменту. Сон отримав пас на фланзі в центральній зоні, на швидкості пройшов до володінь Кепи, змістився у центр та без проблем прошив голкіпера. Феєричний гол корейця!

Сіссоко зробив крутий ривок, віддав цукерковий пас на Кейна, однак Харрі з меж воротарського дав вище – ще один неймовірний момент втрачено! Майже відразу Деле Аллі викручував у дев'ятку, та й тут пробив вище. Тоттенхем громить Челсі, проте скільки ж моментів втратила команда Почеттіно! Космічний футбол.

Жиру спромігся забити гол престижу на 85-й. Чемпіон світу замкнув простий і ефективний навіс з правого флангу. Челсі вперше при Саррі пропускає 3 голи і програє в чемпіонаті Англії. Тоттенхем цілком заслужено набирає 30 очок, обганяє нинішнього суперника і виходить на 3-ю сходинку.