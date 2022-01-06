"Маргаряна (защитник сборной Армении Жирайр Маргарян, – Футбол 24) на просмотре точно не будет, он может оказаться в Вересе только после подписания полноценного контракта. А англичанин – это тот воспитанник Ливерпуля, о котором говорил Иван Надеин (президент Вереса, – Футбол 24). Агент Старриджа заявлял, что украинский клуб зимой снова будет пытаться оформить трансфер. Это точно не Верес.

Верес пригласил на просмотр легионеров из Англии и Армении, – СМИ

Пока у нас все на стадии переговоров, но не думаю, что будет много новичков. Может, 3-4, потому что у нас есть проблемные позиции, которые нужно усиливать. Также с нами на сборы поедут, возвращаем их из аренды из «Ужгорода», голкипер Вадим Ющишин, защитник Александр Савошко и форвард Николай Гайдучик – наши молодые футболисты.

К возобновлению чемпионата еще есть время, кто-то может уйти в аренду, кто-то может покинуть клуб. Это зависит от числа футболистов, которых мы подпишем. Решать уже будем на сборах, кто как себя проявит. Это нормальный рабочий процесс – одни футболисты идут, другие приходят.

Могут ли оказаться в ровенском клубе Юрченко, Калитвинцев или Будковский после того, как Колос перехватил у Вереса Тотовицкого? Нет, нам сложно пока приглашать таких футболистов. Я прекрасно понимал, что на 99,9% Тотовицкий не мог оказаться в нашем клубе. Хотеть и подписать – это разные вещи", – сказал Вирт в комментарии Tribuna.

Напомним, первую половину текущего розыгрыша УПЛ Верес завершил на девятом месте турнирной таблицы, в активе ровенской команды 23 очка.

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